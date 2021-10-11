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Avcılar'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Avcılar'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Avcılar'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulunurken, kadının eşi polis ekiplerince aranıyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulunurken, kadının eşi polis ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, polis ekipleri boş olan aracın sahibi Nurettin Yıldız'a ulaşmak için yakınlarına haber verdi.

Çiftin, Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan apartmandaki daireye giden yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla kapı açılarak eve giren polis, Esra Yıldız'ı (38) başından yaralanmış şekilde evin girişinde ölü olarak buldu.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından gece iki kişinin apartmana girdiğini belirledi. Komşuların evden bağrışma sesleri duyduğu öğrenildi.

Kadının cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, ulaşılamayan Nurettin Yıldız'ı arama çalışması sürüyor.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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