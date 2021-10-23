Avcılar'da bahçe duvarına çarpan cip devrildi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZB 8614 plakalı cip bahçe duvarına çarpıp, devrildi. Cipte sıkışan kadın sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı araçtan çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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