Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan sahte cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir deponun ruhsatsız biçimde faaliyet gösterdiği ve içerisinde kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti.

2 Ekim günü depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 19 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.E.T. ve A.S. isimli iki şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı, ruhsatsız iş yeri ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
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