AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI - Haberler
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AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

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AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMIKurumumuz web sitesinde yayınlanan 23. 08. 2021 tarihli duyuruda yatırım tedbirleri kapsamında avans talep süresi 22. 10. 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

AVANS TALEPLERİNE İLİŞKİN SÜRE UZATIMIKurumumuz web sitesinde yayınlanan 23. 08. 2021 tarihli duyuruda yatırım tedbirleri kapsamında avans talep süresi 22. 10. 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yararlanıcılarımızdan gelen yoğun talep üzerine avans talep süresi 15. 12. 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, Kurumumuz ile geçerli bir sözleşmesi bulunan tüm yararlanıcılar 15. 12. 2021 mesai bitimine kadar Sözleşme imzaladıkları İl Koordinatörlüklerine, dilekçe ve ekinde talep edilen belgeler ile başvurabilirler. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu duyuruda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar. Kamuoyuna duyurulur

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