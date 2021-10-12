Av tüfeğiyle babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
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Av tüfeğiyle babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Av tüfeğiyle babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Konya'nın Kulu ilçesinde babası Dursun Uludağ'ı aralarında çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle vurarak ölümüne sebep olan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde babası Dursun Uludağ'ı aralarında çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle vurarak ölümüne sebep olan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Ömer Uludağ (27) ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada tekrarladığı mütalaasında sanığın, "üst soy akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istedi.

Sanık, savunmada bulunmayarak "Bir şey demeyeceğim" dedi.

Sanık Ömer Uludağ'ın avukatı Semih Varol ise savunmasında "Sanığın daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü açıktır. Maktulün sanığa küçük yaşlardan itibaren eziyet ettiği sabittir. Maktul, sanığın adını 'deli'ye çıkarmaya çalışmıştır. Eylem, ağır tahrik hükümleri altında işlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "üst soy akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Heyet, cezayı "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Olay

Konya'nın Kulu ilçesinde 2017'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömer Uludağ, ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi Saygın Sokak'taki evlerinde, tartıştığı babası Dursun Uludağ'ı (51) av tüfeğiyle yaralamış, ağır yaralanan baba, kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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