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AÜ Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci 17 Ekim'e uzatıldı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AÜ Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci 17 Ekim'e uzatıldı

Anadolu Üniversitesine (AÜ) daha önce kayıt yaptırmış ancak halihazırda kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesine (AÜ) daha önce kayıt yaptırmış ancak halihazırda kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, önceki yıllarda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim görenlerin, öğrenciliklerinin ve öğrenci haklarının devam edebilmesi adına 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Ekim'e uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesinden geçtiğimiz şubat ayı içinde yapılan açıklamada '17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir' hükmünü içermektedir. Bu durumda, 2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerimizin kayıtları 2021-2022 öğretim yılında silinecektir. Öğrenimlerine devam etmek ve kayıt haklarını kaybetmek istemeyen öğrencilerimizin bu süreçte kayıtlarını yeniletmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz' ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda 17 Ekim tarihinden itibaren kayıt yenileme işlemleri yapılamayacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından tamamlanacak."

Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan "Kayıt Yenileme Kılavuzu" ile öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, "anadolu.edu.tr" web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabildiği belirtilen açıklamada, öğrencilerin kayıtlarla ilgili soru ve sorunları için ise "Açıköğretim Destek Sistemi aosdestek.anadolu.edu.tr" web adresine ve "AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası 0850 200 46 10" numarasına başvurabilecekleri kaydedildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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