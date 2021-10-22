ATV canlı izle! Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV yayın akışı 22 Ekim 2021!

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberler i

i 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE

Kim Milyoner Olmak İster? canlı izlemek için buraya tıklayınız.

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