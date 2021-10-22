ATV canlı izle! Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ATV yayın akışı 22 Ekim 2021!
ATV yayın akışı! Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! beraber merak ediliyor. ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan programlardan olan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam yine pek çok konuğa ev sahipliği yapacak. İşte ATV yayın akışı 22 Ekim 2021!
ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster ekrana geliyor. Kim Milyoner Olmak İster? canlı izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberler i
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE
Kim Milyoner Olmak İster? canlı izlemek için buraya tıklayınız.
Haberler.com - Gündem