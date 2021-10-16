ATUDER'in 'Altın Acil Ödülü', Prof. Jean-Louis Vincent'e verildi - Haberler
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ATUDER'in "Altın Acil Ödülü", Prof. Jean-Louis Vincent'e verildi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Sağlık
ATUDER'in

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından verilen "Altın Acil Ödülü", bu yıl bilim insanı Prof. Jean-Louis Vincent'e sunuldu.

ANTALYA (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından verilen "Altın Acil Ödülü", bu yıl bilim insanı Prof. Jean-Louis Vincent'e sunuldu.

ATUDER tarafından düzenlenen, 17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi ve 8. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor.

Farklı kıtalardaki 43 ülkeden gelen 250'nin üzerinde bilim insanı, bildiri sunuyor, konferanslar veriyor. Kongreler kapsamında stant kuran kurum, kuruluş ve firmalar da ürünlerinin tanıtımını gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Altın Acil Ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Erasme Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım bölümünde çalışan Prof. Jean-Louis Vincent'e verildi.

ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Jean-Louis Vincent'in bilimsel çalışmalarıyla öne çıktığını, makalelerinin 200 binden fazla atıf aldığını söyledi.

Söz konusu ödülün daha önce dünyaca ünlü kardiyolog Josep Brugada, Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Nobel Ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "toksikolojinin babası" kabul edilen ABD'li bilim adamı Levis Goldfrank ile ACEP Başkanı Paul Kivela'ya verildiğini hatırlatan. Cander, "Altın Acil Ödülü'nü gelenekselleştirdik ve ünlü bilim insanlarına ithaf ediyoruz." dedi.

Kongrenin 53 derneğin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Cander, Amerika, Kanada, Meksika, Çin, Rusya, Güney Afrika başta olmak üzere tüm kıtalardan katılım olduğunu bildirdi.

Kongre, yarın kapanış töreniyle tamamlanacak.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: ATUDER'in 'Altın Acil Ödülü', Prof. Jean-Louis Vincent'e verildi - Haberler
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