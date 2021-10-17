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Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel
Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

ADANA'da yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan ve 41 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (31), uzun süre konuşamadı ve yürüyemedi.

ADANA (DHA) - ADANA'da yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan ve 41 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (31), uzun süre konuşamadı ve yürüyemedi. Taburcu edildikten sonra fizik tedavisi devam eden ve konuşmaya başlayan jokey Erkuş, ekim ayın başında yürümeye başladı. Kaza anını hiç hatırlamadığını söyleyen Erkuş "Kendime geldiğimde şaşırdım. 'Benim başıma gelmemiştir, rüya gibiydi' dedim. Tamamen iyileşmemin ardından mesleğime dönebileceğim söyleniyor ama ben artık jokeylik yapmayacağım" dedi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyi Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip, düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un başında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 41 gün sonra gözlerini açtı. Vücut fonksiyonlarını tekrar kazanmak için fizik tedaviye başlayan Erkuş, bir süre sonra konuşmaya ve ekim ayının başında ise destekle yürümeye başladı. Bir süre daha tedavisi sürecek olan ve son bir haftadır desteksiz yürüyebilen Erkuş, kazadan sonra yaşadıklarını ve kariyerine dair planlamasını DHA'ya anlattı.

'KAZAYA DAİR BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

İhtiyaçlarını kendisinin karşılayacak seviyeye gelmiş olmanın mutluluğu yaşadığını dile getiren Erkuş, Adana'da özel bir fizik tedavi merkezinde tedavisini sürdürüyor. Daha önce de attan düştüğünü ve köprücük kemiğinin kırıldığını söyleyen Erkuş, "İlk defa böyle ağır bir kaza yaşadım. O güne ve kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. Jokey arkadaşlarıma daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Dikkatli ve yarışa konsantre bir şekilde parkura gelmeleri gerekiyor. Benim günlerce bilincim kapalıydı. Kendime geldiğimde şaşırdım. 'Benim başıma gelmemiştir, rüya gibiydi' dedim. Tamamen iyileşmemin ardından mesleğime dönebileceğim söylenebiliyor ama ben artık jokeylik yapmayacağım. Her şeyin başı sağlık. Nişanlıma teşekkür ediyorum. Benden hiç vazgeçmemiş. Beni sevenlere de teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağım" dedi.

Erkuş'un nişanlısı Saibe Öztürk ise çok mutlu olduklarını ve bir gün bile inancını kaybetmediğini söyledi. Nişanlısının parkurlara geri dönmesini istemediğini vurgulayan Öztürk, başka bir kazada bu kadar şanslı olamayacaklarını dile getirdi.

'HIRSLI VE AZİMLİ, DAHA İYİ OLACAK'

Samet Erkuş'un tedavisini devam ettiren Fizyoterapist Bedi Yağmurcu da Erkuş'un Ankara'daki tedavi sürecinin ardından bir süre önce kendilerine başvurduğunu ve yeni bir programa başladıklarını söyledi. Bir ay önce Erkuş'un kas kuvvetlerinin oldukça zayıf olduğunu kaydeden Yağmurcu "Bağımsız yürümeye başlamıştı ama desteğe ihtiyaç duyuyordu. Kas kuvvetlerini artırmak için çeşitli cihazlar kullandık. Son bir haftadır yürüme parkuru odaklı çalışıyoruz. Samet, hep hırslı ve azimli. Bu onu ileriye götürecek. Daha da iyi olacak" diye konuştu.


Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Attan düşerek ağır yaralanan jokey, yürümeye ve konuşmaya başladı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri
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