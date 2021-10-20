ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞLU Bahri Bağlam (67), evinin altındaki atölyesinde işleyerek çeşitli eşyalara dönüştürdüğü ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satarak geçimini sağlıyor.

MUŞLU Bahri Bağlam (67), evinin altındaki atölyesinde işleyerek çeşitli eşyalara dönüştürdüğü ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satarak geçimini sağlıyor.

Merkez Sunay mahallesinde yaşayan Bahri Bağlam, atölyeye çevirdiği evinin alt katında başta mutfak eşyaları olmak üzere çeşitli ürünler yapıyor. Bağlam, yarım asırdan beri ahşabı işleyerek değişik ürünlere dönüştürüyor. Bağlam, hiç bir teknolojik alet kullanmadan kesici aletler yardımıyla ürettiği ahşap ürünleri seyyar tablasına koyarak cadde ve sokaklarda satışa çıkıyor.

Ömrünün büyük bir kısmının ahşaba şekil vermekle geçtiğini anlatan Bahri Bağlam, Allah'a çok şükür ben bu işten dolayı ekmek yiyorum. Tahta kaşık, baston gibi birçok eşya yapıyorum. Bunların hepsini elle yapıyorum. Millet çok seviyor, çok alıyor. Yaptığım malzemeleri tabla üzerine bırakıyorum. Çarşıya götürüyorum ve millet bu şekilde görüp alıyor. Allah'a çok şükür nasibimiz bu şekilde geliyor dedi.

ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR

ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR

ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR

ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title