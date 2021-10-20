ATÖLYEDE İŞLEDİĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ SEYYAR TABLASIYLA SATIYOR

MUŞLU Bahri Bağlam (67), evinin altındaki atölyesinde işleyerek çeşitli eşyalara dönüştürdüğü ahşap ürünleri seyyar tablasıyla satarak geçimini sağlıyor.

Merkez Sunay mahallesinde yaşayan Bahri Bağlam, atölyeye çevirdiği evinin alt katında başta mutfak eşyaları olmak üzere çeşitli ürünler yapıyor. Bağlam, yarım asırdan beri ahşabı işleyerek değişik ürünlere dönüştürüyor. Bağlam, hiç bir teknolojik alet kullanmadan kesici aletler yardımıyla ürettiği ahşap ürünleri seyyar tablasına koyarak cadde ve sokaklarda satışa çıkıyor.

Ömrünün büyük bir kısmının ahşaba şekil vermekle geçtiğini anlatan Bahri Bağlam, Allah'a çok şükür ben bu işten dolayı ekmek yiyorum. Tahta kaşık, baston gibi birçok eşya yapıyorum. Bunların hepsini elle yapıyorum. Millet çok seviyor, çok alıyor. Yaptığım malzemeleri tabla üzerine bırakıyorum. Çarşıya götürüyorum ve millet bu şekilde görüp alıyor. Allah'a çok şükür nasibimiz bu şekilde geliyor dedi.