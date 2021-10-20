Çanakkale Belediyesi Kasım ve Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında; Yazar ve Sanatçı Evi'nde gerçekleşecek Atölye Günleri başlıyor. Teraryum, Quilling (çocuklar için), Origami (çocuklar için) ve Kokedama Atölyeleri Kasım ayında; Yılbaşı Kapı Süsü Yapım ve Defter Yapım Atölyesi ise Aralık ayında gerçekleşecek.

Pandemi koşulları nedeniyle; tedbirler alınarak gerçekleşecek atölyelerde katılım sınırlı sayıda olacak ve aşı bilgileri sorgulanacak. Aşısı olmayan katılımcıların ise; atölye gününden önceki 48 saat içinde yaptırılmış PCR testinin negatif sonucu istenecektir.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba (bugün) gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya haberin sonundaki formu indirerek doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Teraryum Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 8 Kasım 2021 Pazartesi

Saat: 18. 00

Atölye, 15 kişiliktir. Yetişkinler için uygundur.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Quilling Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 14 Kasım 2021 Pazar

Saat: 10. 00/12. 00/14. 00

Atölye, 10'ar kişiden oluşan 3 grup için gerçekleştirilecektir. 11 yaş ve üzeri için uygundur. . Devlet okulu öğrencilerine öncelik verilecektir.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Origami Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 21 Kasım 2021 Pazar

Saat: 10. 00/11. 30/13. 00

Atölye, 15'er kişiden oluşan 3 grup için gerçekleştirilecektir. 5-14 yaş arası için uygundur. Devlet okulu öğrencilerine öncelik verilecektir.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Kokedama Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 24 Kasım 2021 Çarşamba

Saat: 18. 00

Atölye, 15 kişiliktir. Yetişkinler için uygundur.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Yılbaşı Kapı Süsü Yapım Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 5 Aralık 2021 Pazar

Saat: 14. 00

Atölye 15 kişiliktir. Yetişkinler için uygundur.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

Defter Yapım Atölyesi

Yer: Yazar ve Sanatçı Evi

Tarih: 12 Aralık 2021 Pazar

Saat: 14. 00

Atölye 10 kişiliktir. Yetişkinler için uygundur.

Başvurular; 20 Ekim 2021 Çarşamba gününden itibaren; Yazar ve Sanatçı Evi'nde şahsen form doldurularak veya Çanakkale Belediyesi internet sitesinden indirilecek formun doldurulup yazarsanatcievi@canakkale. bel. tr adresine gönderilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi

20. 10. 2021 14: 12

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