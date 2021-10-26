"Atlı terapi" özel bireyler ile ailelerinin yüzü güldürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "Doğada Atlı Terapi" Projesi ile özel bireyler ve ailelerinin yüzü gülüyor.

Daday Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje kapsamında 20 özel birey, atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde atlı terapi eğitimlerine katılıyor.

Daday ilçesindeki Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'ne gelen özel bireylere at üzerinde egzersizler yaptırılıyor.

Atlar sayesinde öz güven kazanan, farklı cümleler kuran ve vücut hareketlerinde gelişim sağlanan öğrencilerin aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

Kastamonu Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek, AA muhabirine, projenin Vali Avni Çakır tarafından eylül ayında açılışının yapıldığını belirtti.

Projeyle fiziksel ya da zihinsel engelli çocukların gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Şimşek, "Burada faaliyetleri takip ederken çocuklarımızın yaşamış oldukları heyecanı görünce duygulanmamak elde değil. Eylül ayından bu tarafa devam eden proje ile çocuklarımızın kısa sürede gelişimlerini gözlemlemek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan, her zaman sivil toplumun gelişmesine destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Nihal Gül ise atlı terapinin önemine değindi.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan rahatlamalarını ve bilinçlenmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Gül şunları dile getirdi:

"Çocuklarımız atlarla çok mutlu. Atların onlara verdiği enerji, onlara verdiği öz güven inanılmaz bir şekilde kendini gösteriyor. Biz çocuklarımıza burada eğitim verirken daha çok dengelerine çalışıyoruz. Eğitim süreci boyunca elimizden geldiği kadar öz güven aşılayarak atlarla birlikte bir bütün olmalarını hedefliyoruz. Ailelerimiz aynı zamanda buraya geldikleri için çok mutlular. Asıl hedef çocuklarımızın mutlu olması."

Nilgün Ciğerci de 11 yaşındaki oğlunun atlara karşı büyük bir ilgisinin olduğunu anlattı.

Atlı terapinin kendilerine büyük fayda sağladığını ifade eden Ciğerci, "Bu eğitimin sonucunda oğlum cümleler kurmaya başladı. Bizi gerçekten sevindirdi. Az önce bir annenin çocuğu yemeğini kendi yiyebildi. Çocuklarımız bizsiz hiçbir şey yapamıyor. Ata biz olmadan binmeyi öğrendiler. Bu bizim yüzümüzü güldürdü. Benim oğlum cümleler kurmaya başladı. Bu sürecin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Deniz Seren Öztürk de 6,5 yaşında otizmli çocuk annesi olduğunu belirterek, "Atlı terapinin çocuğumuza çok faydası olduğunu gördük. Benim oğlum otizmli. Hiperaktifliğine çok iyi geldiğini fark ettim. Özel gereksinimli çocuklarımızın bu projeye çok ihtiyacı var. Bunun devam etmesini çocuklarımızın tedavisi için çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.