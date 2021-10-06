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Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi Iğdır'da mağdur edildiği iddiasıyla çalıştığı iş yerinin bahçesindeki direğe çıkan şahıs, görüşmek istediği valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağı indi.

IĞDIR (İHA) - Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi

IĞDIR - Iğdır'da mağdur edildiği iddiasıyla çalıştığı iş yerinin bahçesindeki direğe çıkan şahıs, görüşmek istediği valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağı indi.

Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı otoparkın içindeki direğe çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.

Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi
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