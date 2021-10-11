ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da atıl durumdaki sinema binasının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da atıl durumdaki sinema binasının çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sIRalarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 86 sokakta bulunan metruk durumdaki sinema binasının çatısında meydana geldi. Binadan duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Binanın metruk olması nedeniyle madde bağımlıları tarafından kullanıldığını söyleyen mahalle sakinleri, bina yüzünden her güne başka bir olayla uyandıklarını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI
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Haber: ATIL DURUMDAKİ SİNEMA BİNASININ ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
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