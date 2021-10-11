Atıl durumdaki prefabrik okul 4 derslikli eğitim yuvasına dönüştü - Haberler
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Atıl durumdaki prefabrik okul 4 derslikli eğitim yuvasına dönüştü

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Atıl durumdaki prefabrik okul 4 derslikli eğitim yuvasına dönüştü

Van'ın Muradiye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin girişimleri sonucu atıl durumdaki prefabrik okul binasının, derslik ihtiyacı olan başka bir okulun bahçesine taşınmasıyla öğrenciler tekli eğitim görmeye başladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin girişimleri sonucu atıl durumdaki prefabrik okul binasının, derslik ihtiyacı olan başka bir okulun bahçesine taşınmasıyla öğrenciler tekli eğitim görmeye başladı.

Çaldıran ilçesinde 1976'da yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından Muradiye'ye bağlı Yenişehir Mahallesi'ne kurulan prefabrik binanın ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle burada 32 derslikli yeni bir bina inşa edildi. Böylece prefabrik bina atıl durumda kaldı.

Muradiye ilçesine 20 kilometre mesafedeki 2 derslikli Beydağı İlkokulundaki öğrencilerin, ikili eğitim nedeniyle erken saatte okula gelirken yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için öğretmenler, kullanılmayan prefabrik binanın mahallelerine taşınmasını talep etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında binanın değerlendirilmesine karar verdi.

Bunun üzerine, okulların kapalı olduğu dönemde görevliler tarafından özenle sökülen binanın parçaları, Beydağı İlkokulunun bahçesinde birleştirilerek 4 derslikli yeni bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Çalışmaların her aşamasına katılan öğretmenler, gerekli temizliği ve düzenlemeleri yaparak yeni derslikleri öğrenciler için hazır hale getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerin girişimleri sonucu hayata geçirilen proje sayesinde derslik sayısı 6'ya yükselen okuldaki 90 öğrenci, yeni binada dersbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

"Sıfır Atık Projesi ilham kaynağı oldu"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilçedeki her çalışmada destek verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, kullanılmayan okul binasının malzemeleriyle Beydağı Mahallesi'ndeki okula 4 derslikli yeni bir bina kazandırdıklarını anlatan Zorlu, daha önce 2 dersliği bulunan okulda öğrencilerin sıkıntı yaşadığını aktardı.

Çocukların yeni okulda eğitim öğretime başladığını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Atıl durumda olan okulun malzemelerini değerlendirerek eğitim öğretime, çocuklarımıza yeni bir mekan kazandırdık. Yeni dersliklerimizle çocuklarımız daha iyi ortamlarda eğitim alma imkanına kavuşmuş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin başlattığı proje bize ilham kaynağı oldu. İlçemizdeki Cumhuriyet Ortaokuluna 32 derslikli yeni bina inşa ettik. Dolayısıyla 1976 depreminden sonra yapılan prefabrik bina kullanılmadı. Bu binayı proje çerçevesinde değerlendirdik. Şimdi burada eğitim gören çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Onların ikili eğitimin yükünden kurtulmaları bizi de sevindirdi."

Öğretmen Metin Karataş ise meslektaşlarıyla birlikte öğrenciler için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Çocuklarımız daha önce zor koşullarda eğitim görüyordu. İkili eğitimden dolayı dersler erken saatlerde başlıyordu. Yaptırdığımız yeni okulla tekli eğitime geçtik ve daha iyi şartlarda eğitim verme imkanına kavuştuk. Şimdi çok daha iyi ve verimli bir eğitim veriyoruz. Bu da onların gelişimlerine büyük katkı sağlayacak. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

Öğrenci Esma Hatun Demir de yeni bina yapılmadan önce sabah 7'de okula geldiklerini anlatarak, "Kışın hava soğuk olduğu için üşüyorduk. Bu yıl okula geç gelip erken çıkıyoruz. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Okulumuz açıldığı için çok mutluyuz." diye konuştu.

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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