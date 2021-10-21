KIRKLARELİ (Habermetre) - Atıksu Arıtma Tesisleri Değerlendirme Toplantısı Vali BİLGİN başkanlığında yapıldı…

Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir Kırklareli için, atık suların yeniden değerlendirilmesi ve çevreye zarar verecek zararlı atıkların arıtılması konuları ve tesis projelerinin ele alındığı "Atıksu Arıtma Tesisleri Değerlendirme" Toplantısı; ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımıyla Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in başkanlığında 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN, gerçekleşen toplantıda işletmelerinde bulunan atıksu arıtma tesislerini 2020 yılı içerisinde çevre mevzuatına uygun çalıştırarak alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesine, doğal kaynakların korunmasına ve çevreye vermiş olduğu katkılardan dolayı firma yetkililerine teşekkür belgelerini verdi.

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