Atık toplayıcıları | "Milletin attığı çöpleri bile bırakmıyorlar toplayalım"

İSTANBUL (DailyMotion.com) - İstanbul'da son aylarda "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılara yönelik denetim ve operasyonlar başlatıldı. Valilik "izinsiz-ruhsatsız" olan depolara baskın düzenlendiğini belirtiyor. Çekçekçiler ise işlerini kaybetmekten korkuyor. Konuştuğumuz uzmanlar "yeni bir ekonomik sistem" oluştuğuna vurgu yapıyor; bu işi yapanların da oluşacak sisteme entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri