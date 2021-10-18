Atatürk Üniversitesi Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Duyurusu

Ayrıntılar için tıklayınız... Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 18-21 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya'da Kamu İhale Kurumu onaylı 'Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı' düzenlenecektir.

Kamu İhale Mevzuatı sürekli güncellendiği için Kamu ihalelerinde görevli personelin bu eğitimi almaları ve sertifikalandırılmaları büyük önem taşımaktadır.

Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Kamu İhale Kurumu (KİK) Onaylı Sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim, Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verilecektir.

Eğitim Tarihleri: 18-21 Kasım 2021

Eğitim Yeri: Porto Bello Hotel Resort & Spa/ Antalya

Eğitim Ücreti:

Konaklamasız (Öğle yemekleri ve Coffee-Break dahil): 3. 132 TL (%8 KDV dahil)

Konaklamalı Çift Kişilik Odada Kişi Başı: 3. 942 TL (%8 KDV dahil)

Konaklamalı Tek Kişilik Oda: 4. 320 TL (%8 KDV dahil)

Yukarıda belirtilen ücretler 4 günlük toplam hizmet bedelidir.

Diğer bilgiler:

Konaklamalı fiyatlarımıza "Alkolsüz Herşey Dahil" konsepti uygulanacaktır. Konsept dışında alınan yiyecek-içecek, çeşitli aktiviteler ve odalardaki minibar ekstra ücretlidir. Katılım ücretleri için Merkezimiz tarafından fatura düzenlenmektedir. Kamu Kurumları katılım ücretlerini eğitim sonrası 03 Aralık 2021 tarihine kadar ödemek zorundadırlar. Özel kurumlar ve şahsi katılımlar için ise ödeme eğitimden önce peşin yapılmak zorundadır. Kamu kurumlarından gelecek olan katılımcıların eğitim ücretleri kendi kurumları tarafından karşılanabilmektedir. Kamu kurumlarının eğitim ücretini ödemesi 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ekli (E) cetveli 29. sıra (a) bendine göre yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi atasem. atauni. edu. tr adresinden edinilebilir. Eğitime katılabilmek için atauni. edu. tr adresinden elde edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak onaylı suretini e-posta, faks veya posta yoluyla Merkezimize ulaştırmanız gerekmektedir. Otele girişler 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'ten itibaren gerçekleşecektir. Kontenjan sınırlıdır. Eğitim Programı yukarıda belirlenen tarihlerde dört gün boyunca 09. 00-17. 00 saatleri arasında olacaktır. Eğitimin son günü sınav yapılacaktır. Konu Başlıkları

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