Atatürk Üniversitesi öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için birçok etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliklere çok sayıda öğrenci katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında üniversite içerisinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen etkinliklere çok sayıda öğrenci katılırken, yeni gelen öğrencilerin de birbiriyle kaynaşması amaçlanıyor. Gerçekleştirilen etkinlerin arasında ise rafting, kano yarışları ve duvara tırmanma gibi spor dalları yer alıyor. Öte yandan, Erzurum'un yöresel yemeği olan cağ kebabı da öğrencilere ikram edilerek tanıtılıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, "Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu alanda spor yarışları düzenliyoruz. Bu etkinliğin içerisinde rafting ve kano yarışları oluyor. Duvara tırmanma etkinliklerimiz de oluyor. Bunların yanında yeni gelen öğrencilerimize de üniversitemizi tanıtmış oluyoruz. Yine burada bulunan öğrencilerimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanış yapacağız. Sadece biz değil spor kulüplerimiz de bize eşlik ediyorlar. Burada öğrencilerimize cağ kebabı ve lokma ikramlarında bulunuyoruz" dedi. - ERZURUM