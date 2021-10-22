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Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Görev Tercihleri

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Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Görev Tercihleri

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 Öğretim yılı Atatürk Üniv. AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu.

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 Öğretim yılı Atatürk Üniv. AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı için görev tercihleri https://gis. atauni. edu. tr sayfasında açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 23: 59'a kadar sistemden görev talebinde bulunacaklardır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

RİZE SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

0464-223-6126/1753

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