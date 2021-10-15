Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 97. yıl dönümü

YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 97. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Ziya Polat'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 97. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köse, cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından, memleket seyahatine çıkan Atatürk'ün, Yozgat'ı 1924 ve 1934 yılında ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yozgat ziyaretleri bu şehrin hafızasında halen aynı tazeliktedir. Yozgat iskan olduğu günden beri, her daim vatan ve millet nezdinde fedakar, cefakar ve vefalı bir şehir olma özelliğini yüz yıllardır devam ettirmiştir." dedi.

Törene, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri, askeri personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.