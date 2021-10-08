Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı - Haberler
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Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı

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Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde her sene Eski İskele üzerinde yapılan temsili karşılama töreni ile Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıl dönümü kutlandı. Törende öğrenciler, Atatürk'ün gelişini temsil eden Türk bayrağını Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'a teslim ettiler. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Akabinde tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutan Vekili Alb. Serdar Belginkurt, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri ve sivil zevat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun günün anlamını belirten konuşmasını yaptı. - BALIKESİR

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Haber: Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü kutlandı - Haberler
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