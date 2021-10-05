Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkı yenilendi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 1 yıllık kullanım devrini içeren ve her yıl yenilenen protokolde imzalar, 5 Ekim 2021 Salı günü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından atıldı.

Helvacıoğlu ve Ak protokol imza töreninde büyük bir yenileme çalışması yürütülen tesislerde tadilat çalışmalarında gelinen son durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Keşan Belediyesi olarak spora, sporcuya ve spor tesislerine büyük bir önem verdiklerini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kurumlar arası işbirlikleri ile şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birçok çalışmaya birlikte imza atıyoruz. Protokolümüzün Keşan ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Stadyumumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile yenileniyor. 11 Mahalle'ye 11 Semt Sahası çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yüzme havuzumuzda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Edirne İl Müdürlüğümüz ile güzel işler yaptık daha güzelini birlikte başarmaya devam ediyoruz. Keşan Belediyesi olarak kurumsal işbirliklerine büyük önem veriyoruz." dedi.

Selim Ak da protokolün Keşan'da yaşayan gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

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