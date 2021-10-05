Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkı yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkı yenilendi

Bültenler - Haberler | Güncel
Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkı yenilendi

Keşan Belediyesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkının bedelsiz devri ile ilgili protokol yenilendi.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 1 yıllık kullanım devrini içeren ve her yıl yenilenen protokolde imzalar, 5 Ekim 2021 Salı günü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından atıldı.

Helvacıoğlu ve Ak protokol imza töreninde büyük bir yenileme çalışması yürütülen tesislerde tadilat çalışmalarında gelinen son durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Keşan Belediyesi olarak spora, sporcuya ve spor tesislerine büyük bir önem verdiklerini belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kurumlar arası işbirlikleri ile şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birçok çalışmaya birlikte imza atıyoruz. Protokolümüzün Keşan ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Stadyumumuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile yenileniyor. 11 Mahalle'ye 11 Semt Sahası çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yüzme havuzumuzda da çalışmalar aralıksız sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Edirne İl Müdürlüğümüz ile güzel işler yaptık daha güzelini birlikte başarmaya devam ediyoruz. Keşan Belediyesi olarak kurumsal işbirliklerine büyük önem veriyoruz." dedi.

Selim Ak da protokolün Keşan'da yaşayan gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Atatürk Stadı ve spor tesislerinin kullanım hakkı yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:10:02. #1.12#