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Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İSTANBUL - 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve "Sinan" operasının dünya prömiyeri ile kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofislerin de yer aldığı AKM'nin ikinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.