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Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Açılışına az bir süre kalan AKM'nin son hali görüntülendi.

Açılışına az bir süre kalan Akm'nin son hali görüntülendi.

29 Ekim'de kapılarını açacak olan Atatütk Kültür Merkezi'nde son rötuşlar da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde tabelasının da asılmasıyla açılışa sayılı günler kala AKM'nin içindeki son durum görüntülendi. Yenilenen binasıyla AKM'nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor.

Kırmızı kürenin içerisinde opera salonu

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan dev küre 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi. Dev salon aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte. Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı.

Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli

AKM'nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da var. Tiyatro salonu 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandı. Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ettiği dikkat çekiyor.

Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlanmış. Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

Yeni AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla görkemli bir törenle kapılarını açacak. - İSTANBUL

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

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Haber: Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi - Haberler
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