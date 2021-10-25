ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR - Haberler
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ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.

Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı. Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı. O anlar da kameralara yansıdı.

ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE'DE TÜNELİ KAPATARAK ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR
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