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Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri sabaha karşı ilçede bulunan 49 ayrı adreste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

İSTANBUL - Ataşehir'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri sabaha karşı ilçede bulunan 49 ayrı adreste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi.

Önceden belirlenen kağıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 200'e yakın yabancı uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kağıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

Kimlik tespiti yapılan kağıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Tuzla'da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

Son dakika... Ataşehir'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri
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