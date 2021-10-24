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Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir genelinde iki şahıs tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli şahıslar S.A. ve Z.G. 22 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Ataşehir ilçesindeki ikametleri ile Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yapıldı. Aramalarda, 974,5 gram marihuana maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira para, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tutuklandılar

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçlarından işlem yapılan şüpheli şahıslar, 23 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Ataşehir'de uyuşturucu madde satışı yapan 2 şüpheli tutuklandı

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