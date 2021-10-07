ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de usulsüz çakar denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL - Ataşehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri usulsüz çakar ve emniyet şeridi kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ataşehir TEM otoyolu Güney yol Çamlıca gişeleri istikametinde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri usulsüz çakar-siren tertibatı ve emniyet şeridi kullanan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri çakar ve emniyet şeridini kullanan araçları durdurarak evrak ve belgelerini kontrol etti. Denetimde, emniyet şeridi kullanan 2 sürücüye 2 bin 678 TL, cam filmi sebebi ile bir sürücüye 314 TL olmak üzere cezai işlem uygulandı.