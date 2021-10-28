Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu - Haberler
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Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu Ataşehir'de bir asker konvoyunda trafiğin ortasına atılan havai fişekler korku dolu anlar yaşattı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir asker konvoyunda trafiğin ortasına atılan havai fişekler korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre bir asker konvoyunda trafiğin ortasına yerleştirilen havai fişekler korku dolu anlara neden oldu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında atılan havai fişekler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu

Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu

Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu

Ataşehir'de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu
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