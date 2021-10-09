Ataşehir'de taksisine almadığı yolcuyu mağdur eden sürücüye ceza

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de taksisine binmek isteyen müşteriyi almayarak mağdur eden sürücüye para cezası verilirken, ticari araç kullanma belgesi de geçici süreyle askıya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'de küçük kız çocuğuyla taksi bekleyen kadın, Muharrem Y.'nin kullandığı 34 TJE 47 plakalı taksiyi durdurdu. Sürücünün Avrupa Yakası'nda taksicilik yaptığı için müşteriyi almayacağını söylemesi üzerine mağdur olan kadın yolcu, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ve taksici ile mağdur kadın arasında sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemelerde taksinin belediye ruhsatının iptal edildiği belirlendi.

Sürücü Muharrem Y.'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıma maddesinden 1339 TL para cezası kesilirken, ticari araç kullanma belgesi de İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı.

Söz konusu taksi de 3 gün süreyle trafikten men edildi.