Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de ' Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de çevre esnafı tarafından sahiplenilen 'Fındık' isimli sokak köpeği, 2 kediyi emzirerek besledi. Kedilerin köpeğe yaklaşarak süt emdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yüzleri gülümsetti.

Görüntülerde, ayakta duran köpeğin kendisine yaklaşan 2 kediyi emzirdiği görülüyor. - İSTANBUL