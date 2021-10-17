Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada - Haberler
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Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

Ataşehir'de 'Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de ' Fındık' isimli köpeğin iki kediyi emzirerek beslediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de çevre esnafı tarafından sahiplenilen 'Fındık' isimli sokak köpeği, 2 kediyi emzirerek besledi. Kedilerin köpeğe yaklaşarak süt emdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yüzleri gülümsetti.

Görüntülerde, ayakta duran köpeğin kendisine yaklaşan 2 kediyi emzirdiği görülüyor. - İSTANBUL

Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

Ataşehir'de sokak köpeğinin kedileri emzirdiği anlar kamerada

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