Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ - Haberler
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Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son dakika haberleri... Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - Ataşehir'de bulunan 5 katlı özel öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yurt boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokakta bulunan 5 katlı özel bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında çıktı. Bir odadan dumanların yükseldiğini gören öğrenciler hemen yurdu boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Son Dakika | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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