Ataşehir'de motosiklet sürücüsünü darbeden gençler konuştu

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de korna çaldığı gerekçesiyle genç motorcuyu döven şahıslar, 'korna çalma' iddiaların asılsız olduğunu belirterek genç motorcunun, alkollü vaziyette kendilerine hakaret ve tehditlerde bulunduğu için tartışmanın yaşandığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de korna çaldığı gerekçesiyle motosiklet sürücüsü Doğukan Tepe, 5 kişinin saldırısına uğramıştı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan şahıslar kamuoyunda tepki almıştı. Yaşanan olay sonrası konu mahkemeye taşındı. Yaşanan olayda araçtan inerek genç motorcuyu darbettiği iddia edilen şahıslardan araç sürücüsü Yunus Emir, genç motorcunun 'korna çalma' iddiasını reddederek, kendilerine hakaret ve tehditlerde bulunduğu için Tepe'yi darp ettiklerini iddia etti.

Öte yandan, araç sürücüsü Emir, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu belirterek yaşanan olay sonrası işinden de olduğunu belirtti.

"Tehdit ederek hakaretlerde bulundu"

Motorcu genci darp ettiği iddia edilen şahıslardan Yunus Emir, "İşin başında bizi tahrik eden motorcu arkadaştı. Ataşehir Bulvarı'ndan aracı ödünç almıştım. Trafikte durağan olduğum esnada motorcu arkadaş araca sıfır şekilde yanımızdan hızla geçip yolun ilerisinde ise önümüzden zikzaklar çizerek ilerledi. Yolun ilerisinde ikimizde durduk. Biz kendisine neden böyle yaptığını sorduğumuzda 'Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?', 'araçtan aşağı inin' diyerek bize küfür etmeye başladı. ya alkollüydü ya da bir maddenin etkisindeydi. Bundan eminim. Biz de araçtan indik. Motorcu şahıs bize küfür etmeye başlayınca ben de dayanamadım ve darp olayı meydana geldi. Ayrıca kendisi ona 5 kişi saldırdığımızı söylüyor ancak güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğiniz zaman bizim 2 kişi olduğumuzu görürsünüz. Kendisinin iddia ettiği üzere korna nedeniyle çıkmadı kavga. Bizi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bizi resmen tahrik etti. Ayrıca motorcu şahıs medyada bizi gaspçı diye lanse etti. Yaşanan darp olay için üzgünüm, keşke yaşanmasıydı" diye konuştu. - İSTANBUL