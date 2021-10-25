Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı - Haberler
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Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

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Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

Ataşehir'de Dudullu-Bostancı Metrosunun Kayışdağı Mahallesi'ndeki şantiyesinde vinç balkonundan düşen 1 işçi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de Dudullu-Bostancı Metrosunun Kayışdağı Mahallesi'ndeki şantiyesinde vinç balkonundan düşen 1 İşçi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçinin yaralandığı Metro inşaatı havadan görüntülendi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Dudullu - Bostancı Metrosu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'de Dudullu - Bostancı Metrosu'nun Kayışdağı Mahallesi'ndeki şantiyesinde 1 işçi vincin balkonundan metrelerce aşağı düştü. Yüksekten düşme sonucu işçinin vücudunda kırıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, işçiler tarafından kurtarılan yaralı işçiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Metro inşaatında düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazanın gerçekleştiği metro inşaatı drone ile havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Emre Sertdemir/İHA)

Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

Ataşehir'de metro inşaatında kaza: 1 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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