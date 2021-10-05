Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı - Haberler
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Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Ataşehir'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerince Ataşehir Tevfik Fikret Caddesi'nde park eden araçların yanına gelerek ücret isteyen, "değnekçi" diye tabir edilen kişilere yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen Ahmet İ. ve Yunus Emre G'yi yakaladı.

Şüpheliler, "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan işlem yapılmak üzere İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı

Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı

Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı

Ataşehir'de korsan otoparkçılık yapan iki kişi yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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