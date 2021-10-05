Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı - Haberler
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Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Ataşehir'de, İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu caddeyi su bastı.

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Başıbüyük yolu üzerinde bulunan İSKİ'ye ait su borusunda arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek için bölgeye gelen ekiplerin, iş makinesiyle çalışma yaptığı sırada su borusu patladı. Borunun patlamasıyla su metrelerce yükseğe fışkırırken, cadde de sular altında kaldı.

Ekiplerin ana vanayı kapatmasının ardından su kesildi. Su borusundaki arızayı giderme çalışmaları sürüyor.

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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