Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı - Haberler
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Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu çalışma esnasında patladı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu çalışma esnasında patladı. Patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseldi.

İddiaya göre Ataşehir İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde bir süredir İSKİ'nin yaptığı çalışma esnasında içme suyunun taşındığı su borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak 6 katlı apartmanın neredeyse 3'üncü katına kadar ulaştı. Vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine caddeye iş makinesi sevk edildi. Tazyikli suyun üstü kepçe ile kapatılarak etkisi azaltıldı. Daha sonra yetkililer vanayı kapatarak tadilat çalışmasına devam etti. Suyun yaklaşık 1.5 saat boyunca fışkırdığı öğrenildi.

Suyun fışkırdığı caddede esnaf olan Burhan Arda, "İSKİ'nin arabası geldi buraya. Kazı yapıyorlardı. Kazı yaparken aşağı doğru inerken birden böyle bir şeyler oldu orada. Sonra sıçramaya başladı o şekilde ve ikinci bir şekilde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde su aktı. Ondan sonra müdahale ettiler ama müdahale yetersiz kaldı. Su aşağı yukarı bir buçuk saatten beri akıyor" dedi. - İSTANBUL

Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

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Haber: Ataşehir'de İSKİ çalışması sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı - Haberler
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