Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir gecekondunun giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 kişilik bir ailenin oturduğu evde çıkan yangın, kısa sürede üstteki iki kata da ulaştı.

4 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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