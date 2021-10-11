Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir gecekondunun giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 kişilik bir ailenin oturduğu evde çıkan yangın, kısa sürede üstteki iki kata da ulaştı.

4 kişi kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.