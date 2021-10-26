Ataşehir'de drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, drift yaparak sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi önünde 34 RSG 50 plakalı otomobille drift yapılırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen otomobilin sürücüsü C.T. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesi uyarınca 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca C.T.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücü C.T., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.