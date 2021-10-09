Ataşehir'de 'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza - Haberler
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Ataşehir'de "Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de "Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza Ruhsatsız halde yolcu taşıyan taksiciye bin 339 TL ceza Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın, çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de "Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza

Ruhsatsız halde yolcu taşıyan taksiciye bin 339 TL ceza

İSTANBUL - Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın, çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. Büyük tepki çeken taksi şoförü polis tarafından Bağcılar'da durduruldu. Yapılan kontrolde ticari taksinin belediye ruhsatının daha öncesinden iptal olduğu tespit edildi. Taksi sürücüsüne ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak maddesinden bin 339 TL para cezası kesilirken, ticari taksi 3 günlüğüne trafikten men edildi.

İstanbul'da taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ataşehir'de yaşanan olayla, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi. Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın basında yer almasıyla taksi sürücüsü büyük tepki çekti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 34 TJR 47 plakalı ticari taksi polislerce Bağcılar'da Halkalı Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde ticari taksinin belediye ruhsatının daha öncesinde iptal olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye, 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden bin 339 TL cezai işlem uygulandı. 34 TJR 47 plakalı ticari taksi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

Ataşehir'de Çocuğum üşüyor diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza

Ataşehir'de Çocuğum üşüyor diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza

Ataşehir'de Çocuğum üşüyor diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza

Ataşehir'de
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksici ruhsatsız çalışıyormuş

Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksici ruhsatsız çalışıyormuş
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Haber: Ataşehir'de 'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu aracına almayan taksiciye ceza - Haberler
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