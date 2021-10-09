Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı - Haberler
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Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Genel

Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ataşehir'de yaşanan olayla, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi. Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför,"Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı

Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı

Ataşehir'de bir taksi şoförü çocuklu yolcuyu almadı
İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri
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