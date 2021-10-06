Ataşehir'de atık toplama yerlerine denetim

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik İstanbul Valiliği koordinesinde 626 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 30 adreste tahliye, 15 adreste de belediye ekiplerince yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Ataşehir'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik İstanbul Valiliği, Ataşehir Kaymakamlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 626 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı bir şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan (48) farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki (78) yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir." denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir. Gerçekleştirilen denetimlere katılan kurumlarımızın personeli ve çalışmalarımıza destek veren Ataşehirli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

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