Ataş Mobilya Sapanca'da açıldı

Mobilya alanında ihtiyaç olan her şeyi tek bir çatı altında toplayan Ataş Mobilya Mağazası, yapılan duaların ardından Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen tarafından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.

İşletme sahipleri Melek ve Fikri Ataş'tan mağazada yer alan ürünlerle ilgili bilgiler alan protokol, konuklarla birlikte mağazanın bölümlerini gezdiler. Kaymakam Canpolat "Bugün Ataşlar Mobilya'nın açılışını yapıyoruz.Böyle bir yatırım gerçekleştirdiği için mağaza sahibine teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi. Açılışta konuşma yapan Başkan Özen, "İlçemizde her açılan yeni işletmeyle bizlerde mutlu oluyoruz. Açılan her işletme Sapanca'mızın her anlamda katma değerini artırıyor. Bu gün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ataş Mobilya mağazamızın ilçemize, yöremize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Ataş ailesine ve tüm çalışanlarına bol ve bereketli kazançlar diliyorum"şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Melek ve Fikri Ataş "Bu gün bizi yalnız bırakmayan sayın kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. Açılışa; Siyasi Parti temsilcileri, Sapanca Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Tanta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

