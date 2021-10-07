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ATAPARK YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Habermetre - Haberler | Toplum
ATAPARK YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Kentin en yoğun bölgelerinden birisi olan ve trafik sıkışıklığı yaşanan Atapark'ta Uşak Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

UŞAK (Habermetre) - Kentin en yoğun bölgelerinden birisi olan ve trafik sıkışıklığı yaşanan Atapark'ta Uşak Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve özellikle akşam saatlerinde araçla hareket etmenin imkansız hale geldiği Atapark'ta kısa bir süre önce çalışmalar başlatılmıştı. Adım adım ilerlenebilen kentin en merkezi noktalarından birisi olan Atapark'ta, çözüm Uşak Belediyesi'nin eliyle hayat buldu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da yakın takip ettiği çalışmalar kapsamında uygulanan revizyonlar bölgeye rahat bir nefes aldırdı.

Bazı bölümlerinde kaldırımların geri çekildiği ve yolların genişletildiği, çift şerit ile hizmet verecek Atapark'ta ayrıca alt yapıda da ihtiyaç olan noktalar yenilendi.

Trafik akışının rahatlatılması, bölgenin cazibesinin artırılması hedeflenen çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüyse vatandaştan tam not aldı.

Atapark'ın bu tarz bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu, park alanlarının yeniden düzenlendiğini kaydeden vatandaşlar çalışmaların kısa sürede bitirilmesinden de memnuniyet duyduklarını paylaştı.

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