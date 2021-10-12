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ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

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ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi tamamlandı.

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi tamamlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2237-A programı kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü ise ATAÖGEM Koordinatörü Prof. Dr. Yüksel Göktaş'ın yaptığı programa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Elif Çadırcı ve Doç. Dr. İsmail Seçer ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sedat Orer eğitimci olarak katıldı.

86 üniversiteden 260 öğretim üyesinin katılımı ile tamamlanan eğitimlerde Lisansüstü Akademik Danışmanlığa dair çeşitli konulara değinildi. Etkinlik kapsamında; danışman - öğrenci ilişki süreci, iyi bir ilişki için temel kurallar, iletişimde engellerin kaldırılması, etkileşim sağlama yolları, danışman ile öğrencinin danışmanlık sürecindeki rolleri, danışmanlıkta bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, bilimsel etik uygulamalar, bilimsel araştırma planlama ve uygulama süreci ile tez sürecinde danışmanlık konuları tüm yönleriyle ele alındı.

Katılımcılar, etkileşimli olarak düzenlenen etkinliklerde öğretim üyelerinin lisansüstü danışmanlık süreçlerini yönetmelerine yönelik faydalı bilgiler edindikleri belirterek bu etkinliklerin aralıklı olarak tekrarlanması gerektiğini belirttiler. - ERZURUM

ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

ATAÖGEM Tarafından Düzenlenen Lisansüstü Akademik Danışmanlık Eğitimi Tamamlandı

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