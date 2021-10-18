Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ekim Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı hakemi kim?

Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ligde 9. haftanın kalan maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı Beinsports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN AKSU(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

AHMET BOZAN(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)

SARPER SUR(Temsilci)

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