Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Ekim Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı hakemi kim?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Süper Lig karşılaşmalarından birisi Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler? Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maç saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...
Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ligde 9. haftanın kalan maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20:00 'da başlayacaktır.
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı Beinsports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(1. Yardımcı Hakem)
ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)
OĞUZHAN AKSU(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
AHMET BOZAN(Temsilci)
ERCAN TAĞ(Temsilci)
SARPER SUR(Temsilci)