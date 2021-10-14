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ATABEM kurslarına öğrencilerden yoğun talep

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ATABEM kurslarına öğrencilerden yoğun talep

ATABEM kurslarına öğrencilerden yoğun talepAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kurslarının 2021-2022 birinci dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü.

ATABEM kurslarına öğrencilerden yoğun talep

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kurslarının 2021-2022 birinci dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü. Kurslara yaklaşık 2 bin 500 öğrenci online kayıt yaptırdı. ATABEM kursları 23 Ekim'de başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ATABEM'de 2021-2022 birinci dönem kurs kayıtları kapsamında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda kurslar verilecek.

ÖĞRENCİYE DESTEK KURSLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 8-16 yaş gurubu öğrencilerine yönelik ATABEM ücretsiz destekleme kursları için 27 Eylül'de online kayıtlar başlamıştı. Yoğun ilgi gören kurslara şu ana kadar 2 bin 500 öğrenci online kayıt yaptırdı. Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler, evraklarını şahsen kurs merkezlerine teslim ediyor. ATABEM yetkilileri yedek kontenjan için kayıtların derslerin başlayacağı tarihe kadar süreceğini söyledi.

DERS ZİLİ 23 EKİM'DE ÇALACAK

ATABEM'de 3-4-5-6-7-8. sınıflara Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Dersi, İngilizce, Bilgisayar Kodlama, Hızlı Okuma gibi akademik dersler ile Bale, Gitar, Keman, Resim, Yaratıcı Drama ve Halk Oyunları gibi kültürel ve sosyal alanlarda kurslar verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı kursları ise 23 Ekim'de başlayacak.

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