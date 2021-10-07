Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı - Haberler
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Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı Uşak'ta en işlek meydanlardan olan Ata Park Meydanı ve çevresinde, belediye tarafından yapılan yenileme çalışması çalışmaları son bulurken Atatürk Meydanı Caddesi, kısa bir sürenin ardından yeniden trafiğe açıldı.

UŞAK (İHA) - Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

UŞAK - Uşak'ta en işlek meydanlardan olan Ata Park Meydanı ve çevresinde, belediye tarafından yapılan yenileme çalışması çalışmaları son bulurken Atatürk Meydanı Caddesi, kısa bir sürenin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Uşak'ta birçok yenile imza atan Uşak Belediyesi, tamamlanan çalışmalarına bir yenisini Ata Park Meydanı çevresinde tamamlanan çalışmayı ekledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Meydanı Caddesi'nde ekipler kısa bir süre önce yenileme, alt yapı ve yol çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda hem görsel olarak yenilik hem de yaşanılan yoğun trafiğe çözüm olması hedeflenmişti.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın'ın da yakından takip ettiği çalışmalar yapılan titiz ve hızlı müdahale ile tamamlandı. Yapılan çalışmalarda hedeflendiği gibi hem ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalar yenilenirken trafik sorununa ise kaldırımların geri çekilip yolların genişletilmesiyle çözüme kavuştu. Trafik akşının rahatlamasıyla birlikte Ata Park etrafının da yeniden göze hoş görünmesiyle birlikte ekiplerin yaptığı çalışmalar vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Atapark'ın bu tarz bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu, park alanlarının yeniden düzenlendiğini kaydeden vatandaşlar çalışmaların kısa sürede bitirilmesinden de memnuniyet duyduklarını paylaştı.

Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı

Ata Park'ta sorunlar çözüldü, yol trafiğe açıldı
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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