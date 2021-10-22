ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınav Duyurusu - Haberler
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ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınav Duyurusu

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ATA-AÖF 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sınav Duyurusu

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim "Güz Dönemi Ara Sınavı" için görev talepleri https://gis. atauni. edu.

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ATA-AÖF 2021-2022 Eğitim Öğretim "Güz Dönemi Ara Sınavı" için görev talepleri https://gis. atauni. edu. tr/ sayfasında erişime açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenlerin 29/10/2021 tarihi sonuna kadar görev talebinde bulunmaları gerekmektedir.

ATA-AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü

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